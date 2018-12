Sola in casa a Natale | 90enne chiama i carabinieri per avere un po' di compagnia

Degrado e incuria all'iSola ecologica di Torre del Greco : lo sfratto di casa finisce tra i rifiuti : Torre DEL Greco - Un'intera stanza da letto e un soggiorno, con tanto di tavolo, sedie e divano, abbandonati selvaggiamente all'isola ecologica. Accade a Torre del Greco, comune alle prese da un anno ...

Casa invasa dal fumo - carabiniere salva una bimba di due anni rimasta Sola in casa : I genitori erano rimasti bloccati all'esterno dell'appartamento. Uno dei militari giunti sul posto si è arrampicato dal...

Decreto Dignità - le stime di AsSolavoro : da gennaio 53mila persone a casa : Il Decreto Dignità è senza dubbio una delle misure bandiera del governo gialloverde, fortemente voluta e sostenuta dal vicepremier Luigi Di Maio che ha fatto della lotta al precariato una vera e ...

DIRETTA PISA ALBISSola/ Risultato live 0-0 - streaming video e tv : padroni di casa intraprendenti! - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA PISA ALBISSOLA streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live della partita di Serie C per la 14giornata girone A.

Il “gordo” Isco in rotta col Real Madrid : Solari lo lascia a casa ed infiamma il mercato : Isco potrebbe lasciare il Real Madrid, il rapporto col nuovo allenatore dei blancos Scolari non decolla: fuori squadra per la trasferta contro la Roma Un calciatore come Isco farebbe gola a molti top club europei. Il centrocampista spagnolo sembra non avere un grande feeling con il neo tecnico del Real Madrid, Scolari lo ha infatti lasciato a casa per la trasferta contro la Roma e le voci attorno al calciatore si stanno moltiplicando. In ...

Roma - padre lascia la figlia di 6 anni a casa da Sola di notte per andare dall'amante : arrestato : Vagava da sola, così, piccola e spaventata, nel cuore della notte, per le strade di Roma, in zona Battistini. La bimba, sei anni, è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'...

Anziana Sola in casa legata e rapinata per venti euro : In due sono entrati in azione a Pontecorvo, in contrada Santa Lucia. La poveretta, prigioniera per un'ora, è stata liberata...

Inter - l'agente di Brozovic : 'C'è una clauSola da 60 milioni ma Milano è casa sua' : TORINO - 'Se qualcuno dei migliori club al mondo è Interessato a pagare la sua clausola da 60 milioni di euro, dovrà fare anche la giusta offerta al giocatore'. Miroslav Bicanic , uno degli agenti di ...

GiroCross - sul fango di Ferentino vincono Cominelli e CasaSola - : È stato così oggi a Ferentino per il Giro d'Italia Ciclocross, che dopo un avvio di stagione rapido e polveroso , a dirla tutta lo sono state anche le gare di Coppa del Mondo " chiedere spiegazione ...

GF VIP. Benedetta Mazza in lacrime : “Nella vita Sola come un cane - non ho niente - non ho una casa…” Leggi il suo sfogo : Oltre 40 giorni di “reclusione” nella Casa del Grande Fratello Vip, eppure Benedetta Mazza non sente la mancanza dell’esterno, anzi, teme proprio il ritorno alla realtà. La modella si è sfogata in Confessionale, svelando... L'articolo GF VIP. Benedetta Mazza in lacrime: “Nella vita sola come un cane, non ho niente, non ho una casa…” Leggi il suo sfogo proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Gf Vip - Jane Alexander parla al figlio : “In casa ero Sola e triste - non ti arrabbiare” : Lettera al figlio di Jane Alexander: le parole al Grande Fratello Vip 2o18 Jane Alexander ha parlato del figlio Damiano al Gf Vip 2018. È molto preoccupata. Non sa proprio come abbia reagito dopo aver visto quello che è successo nella casa. Gli ha scritto una lunga lettera tra le lacrime. Vorrebbe rivederlo quanto prima. […] L'articolo Gf Vip, Jane Alexander parla al figlio: “In casa ero sola e triste, non ti arrabbiare” ...

Ciclocross - Europei 2018 : i risultati delle categorie giovanili. Pidcock conquista il titolo Under 23 - al femminile settima Sara CasaSola : Sono stati assegnati i titoli nelle categorie giovanili agli Europei di Ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Questa rassegna iridata continentale si è aperta con le gare delle categorie Under 23 e Juniores, in cui i padroni di casa sono stati assoluti protagonisti, mentre gli azzurri hanno colto qualche buon piazzamento. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dalla gara maschile Under 23 dove il britannico Thomas ...