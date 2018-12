Meteo | Natale di sole in tutta Italia ma temperature in calo | scendono di 10 gradi

Meteo : clima mite a Natale e macaja a Santo Stefano : E' un celeste Natale in Liguria, dove il 25 dicembre ci aspettiamo una bella giornata di sole, con colori accesi e temperature di poco sopra alla media attesa in questo periodo dell'anno. Il "merito" ...

Natale in allerta Meteo : venti forti di burrasca su Centro e Meridione : forti correnti nord-occidentali presenti in quota porteranno nelle prossime ore sull'Italia venti di burrasca che interesseranno in particolare le regioni Centro meridionali.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dal tardo pomeriggio di oggi venti forti e di burrasca su Abruzzo e Molise. Dalla tarda serata i venti raggiungeranno anche Campania, Puglia, ...

Meteo Liguria : cielo sereno e temperature in calo a Natale : A Natale il cielo sarà sereno in Liguria, il 25 dicembre sarà infatti “una bella giornata di sole, con colori accesi e temperature, seppur piu’ basse di quelle odierne, di poco sopra alla media attesa in questo periodo dell’anno“: lo rende noto Arpal. Il vento settentrionale soffiera’ su tutta la regione soprattutto tra il pomeriggio di oggi e la notte del 25, con raffiche oltre i 100 km/h sui crinali e allo sbocco ...

Natale a Napoli con l'ombrello : allerta Meteo dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per le condizioni di vento e mare a partire dalla mezzanotte. Su tutta la Campania, per l'intera...

Il Meteo di Natale - sole e vento freddo sotto l'albero : È ancora la nebbia la protagonista di questo Natae, che sarà freddo, soleggiato e caratterizzato dallla foschia un po' ovunque. Secondo le previsioni di i Lmeteo.it , ci sarà un'alta pressione in ...

Il Meteo di Natale - sole e vento freddo sotto l'albero : Ancora nebbia soprattutto al Nord. Qualche nube al centro nella serata del 24, ma l'alta pressione dominerà su tutta Italia il 25 e 26. Venti forti ovunque

Meteo - Natale di sole su tutta Italia (e a Capodanno arriva il freddo) : Sbalzo termico di oltre 10 gradi in 24 ore: una vigilia con clima «primaverile» poi le temperature calano. Nebbia e freddo, ma pochi rovesci sparsi

Meteo - Natale e Santo Stefano tra freddo - pioggia e neve : La perturbazione che sta colpendo l'Italia scenderà verso il Sud durante i giorni di festa, ma già dal 26 dicembre è atteso...

Il Meteo di Natale : Roma, 24 dic., AdnKronos, - Questa sera un veloce impulso perturbato raggiungerà il Centro-Sud, ma da Natale la pressione tornerà subito ad aumentare riportando un tempo stabile. Il team del sito www.

Il Meteo di Natale : Questa sera un veloce impulso perturbato raggiungerà il Centro-Sud, ma da Natale la pressione tornerà subito ad aumentare riportando un tempo stabile. Il team del sito www.iLmeteo.it avverte che oggi ...

Previsioni Meteo : Vigilia di Natale mite - poi ancora freddo/ Ultime notizie - Capodanno gelido sotto la neve : Previsioni meteo Vigilia, Natale e Capodanno: temperature miti, poi nuovamente il freddo fino all'ultimo dell'anno quando sono attese aria gelida e neve .

Previsioni Meteo - Bel tempo a Natale in arrivo qualche nuvola a Santo Stefano : Roma - L'anticiclone sub tropicale che sta portando temperature al di sopra delle medie stagionali un po' su tutto il Mediterraneo centro occidentale, compreso l'Italia sarà messo in crisi da un veloce impulso di aria fredda che si sta già addossando alle Alpi ma le scavalcherà solo in serata per mostrarsi più attivo sulle regioni del medio Adriatico prima e meridionali poi. Tutta l'evoluzione sarà ...

Meteo oggi - Vigilia di Natale : peggiora - calo termico e venti settentrionali : Meteo oggi - La giornata della Vigilia di Natale risulterà stabile e soleggiata per gran parte della mattinata. Tuttavia, a causa di una saccatura artica, assisteremo ad un peggioramento delle...