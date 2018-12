Milano | una preghiera interreligiosa per i clochard

Banksy : sventato il furto di una sua opera in un museo di Milano : Aveva sostituito l'originale con una copia e stava uscendo dal MuDeC con un'opera di Banksy. Fortunatamente uno degli addetti alla vigilanza se ne è accorto e ha dato l'allarme: l'uomo, un romeno incensurato di 28 anni, è stato bloccato dai carabinieri, denunciato a piede libero per tentato furto e il quadro salvato.Nel pomeriggio del 22 dicembre 2018, attorno alle 17.30 al museo delle Culture di Milano, l'uomo avrebbe sostituito ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano nella tana del Panathinaikos - serve una vittoria per uscire dalla crisi : Doppio impegno in questa settimana per l’Olimpia Milano. La formazione guidata da Simone Pianigiani torna in campo domani, venerdì 21 dicembre, per la quattordicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. Trasferta decisamente complicata per Mike James e compagni sul campo del Panathinaikos Atene, in una sfida da considerarsi in tutto e per tutto uno scontro diretto, visto che entrambe le formazioni sono in piena lotta per un ...

Dall'8 al 19 gennaio - a Milano - una rassegna dei film con le più celebre interpretazioni di Charles Laughton : Quando il presidente degli Stati Uniti sceglie un Segretario di Stato impopolare, si scatena nel Senato un'accesa lotta politica senza esclusione di colpi. Manovre di corridoio, complotti, ricatti e ...

Gabigol-Inter - il Flamengo attende : "Ancora nessuna proposta da Milano" : Saranno giorni intensi sull'asse Milano-Rio de Janeiro. Questo è ciò che ha lasciato intendere Marcos Braz, braccio destro del nuovo presidente del Flamengo, che ai microfoni di Lance ha affrontato la ...

Eurolega – Olimpia Milano-Bayern Monaco : ‘One Team’ - i più piccoli insieme a Laureus Italia Onlus protagonisti di una splendida iniziativa : La 5ªB della Scuola Primaria Baroni di Milano in campo durante l’intervallo della sfida di Eurolega fra Olimpia Milano e Bayern Monaco per il progetto ‘One Team’ Anche la 5ªB della Scuola Primaria Baroni del quartiere Gratosoglio di Milano sarà protagonista della sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, in programma questa sera (19 dicembre) al Forum di Assago. I bambini dell’età di 11 anni, infatti, ...

Milano : perde il portafogli ma una donna lo riconsegna intatto ai carabinieri : Una vicenda molto particolare, e inconsueta allo stesso tempo, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Milano, precisamente nel piccolo comune di Binasco. Una prostituta presente su una strada provinciale nell'hinterland milanese, dove ogni sera le 'lucciole' attendono i loro clienti, si è resa protagonista di un gesto di molto onesto. La donna ha riconsegnato indietro in maniera intatta un portafogli ritrovato nei pressi di un ...

Perché serve una nuova società della conoscenza. Carlo Rapetti - Milano - : Bisogna ripensare al modello dell'alternanza scuola lavoro come un momento reale di scambio di conoscenze reciproche tra mondo del lavoro e mondo della scuola, occorre pensare ad un mondo del lavoro ...

Miccichè - una vita al crocevia tra finanza e calcio - tra Palermo e Milano : ... passava la prima parte dell'incontro a parlare degli zii e delle zie, dei cugini e degli amici di Palermo, chi c'era e chi da tempo se ne era andato, e poi discutevamo di industria ed economia. Era ...

Milano - una notte con i medici di strada : “Così arriviamo dove lo Stato non c’è più. Dl Salvini? Decine di pazienti in più” : La prima della fila è una signora di Vicenza: capelli grigi e occhi bassi. Impossibile stabilire l’età. È senza lavoro e senza un tetto, per questo in una serata d’inverno si presenta davanti all’ambulatorio mobile parcheggiato nel piazzale della stazione Centrale di Milano. Ha bisogno di fare la cosiddetta “visita d’idoneità alla vita in comunità”, una sorta di screening per escludere la presenza di malattie infettive e ...

Milano - manichino di Salvini bruciato dagli studenti/ Video - la replica ironica del ministro 'Una tradizione' : Milano, manichino di Salvini bruciato dagli studenti. Video, la replica ironica del ministro via social: 'Una tradizione'

Cirque du Solei - TORUK – Il primo volo : lo spettacolo ispirato ad Avatar aggiunge una nuova data a Milano : Lo spettacolo del Cirque du Soleil ‘TORUK – Il primo volo’, ispirato ad Avatar, farà tappa a Milano dal 14 al 17 febbraio 2019 ispirato al film campione d’incassi Avatar di James Cameron, il nuovo show del Cirque du Soleil intitolato TORUK – Il primo volo, aggiunge un nuovo spettacolo a Milano venerdì 15 febbraio alle ore 16.30. I biglietti per la nuova replica sono in vendita ora su www.ticketmaster.it, ...

Cremonini Live 2018 – Si chiude domenica con una data imperdibile al Mediolanum Forum di Milano : Si conclude domenica con la terza data al Mediolanum Forum di Assago (MI) il “Cremonini Live 2018”! Si chiude domenica con la terza data al Mediolanum Forum di Assago (Mi) il “Cremonini Live 2018”, partito quest’estate dagli stadi italiani di Lignano, Milano, Roma e Bologna e proseguito con una tranche invernale nei palasport. Una vera e propria consacrazione per Cesare Cremonini che ha raccolto oltre 330 mila persone (150 mila nei quattro ...

Caso mense a Lodi - il tribunale di Milano sconfessa la sindaca : "Condizioni uguali per tutti" : Svolta nella vicenda dei figli di stranieri esclusi dal nuovo regolamento comunale: "Va cambiato". I legali: "Vitttoria della ragionevolezza"