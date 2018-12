L' orecchio lungo di Amazon Alexa | utente riceve i dati personali di uno sconosciuto

Blastingnews

(Di sabato 22 dicembre 2018) Un'emorragia di fileincontrollata che ha portato alla facile identificazione di un: è questa in sintesi la vicenda che potrebbe "rovinare" le vacanze al colosso del'e-commerce, al centro di un'aspra polemica con protagonista il suo sistema smart die la nostra privacy violata (ancora una volta, in pochi giorni). Per coloro che lo ignorassero, “è un assistente personale intelligente sviluppato dalla azienda statunitense, utilizzato per la prima volta nei dispositiviEcho eEcho Dot” come recita Wikipedia. In sostanza, il centro nevralgico delle future ed ultra tecnologiche “smart home”.Sogno o son desto? Ma veniamo ai fatti: untedesco (che chiameremo per comodità “A”) diha richiesto alcuni giorni fa al colosso dell’e-commerce tutti irelativi alla sua attività sul sito, così com’è previsto ...