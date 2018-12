Manovra | coperture per il 2 | 04% ci sono

Manovra - fonti governo : trovate coperture. Salvini : "Accordo su tutto" - : L'incontro tra Conte, Tria e i vicepremier riavvicina le parti dopo le tensioni. Di Maio: invariati reddito di cittadinanza e quota 100. Raggiunta intesa su ecobonus fino a 6mila euro per le auto non ...

Manovra - ok dal vertice di governo : 'Trovate le coperture - accordo sull'Ecotassa' : Il vertice di governo allargato , Conte, Di Maio, Salvini, Tria, Garavaglia e Castelli, trova a tarda sera le coperture che dovrebbero servire a soddisfare le richieste dell'Unione Europea e evitare ...

Manovra - governo : "Trovate coperture". Ecco l'accordo Lega-M5s : Resta il taglio fino al 40% delle pensioni d'oro. Ecotassa solo per auto di lusso. Reddito di cittadinanza e Quota 100 "nelle modalità e nei tempi previsti"

Manovra - "tregua" tra i vicepremier : accordo su ecotassa | Fonti P. Chigi : trovate coperture : Dopo giorni di tensioni i due alleati di governo avrebbero trovato una quadra sui punti "caldi" della Manovra. . Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale"

Manovra - accordo a Palazzo Chigi su misure e coperture : Fonti di Palazzo Chigi indicano che la riunione tra il premier, Giuseppe Conte, i due vice premier, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, si è …

Conte - Salvini e Di Maio si sono accordati sulle coperture della Manovra : "Accordo sui numeri e i Contenuti della proposta da mandare a Bruxelles", hanno fatto sapere fonti dell'esecutivo. Il governo corre al riparo e dopo le tensioni degli ultimi giorni tra Lega e M5s tenta di ricompattarsi con un vertice a palazzo Chigi sulla manovra. Una riunione iniziata intorno alle 21 di domenica e finit a tarda notte. Il tentativo in atto era quello di trovare la quadratura sui conti, con il presidente ...

Manovra - arrivano le coperture per il 2 - 04% ecco i dettagli della Manovra. Ora parola a Bruxelles : Manovra i 3 miliardi che mancavano, assicurano fonti di Palazzo Chigi sono state trovate, pronti per il 2,04% “In questo momento è fondamentale la trattativa che Conte e Tria stanno portando avanti con l’Unione Europea che ci consentirà anche di evitare la procedura di infrazione – ha detto Luigi Di Maiosul blog delle Stelle -. Insomma, sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. E’ il ...

Manovra - vertice di governo a Palazzo Chigi : “Le coperture per il 2 - 04% ci sono. Trovate le risorse” : Un’ora e mezza di ritardo, poi il vertice tra i big di governo è iniziato a Palazzo Chigi dopo un pre-summit del premier Giuseppe Conte con i tecnici del ministero dell’Economia seguito da un faccia a faccia con Luigi Di Maio e Matteo Salvini per sciogliere i nodi politici. Si cercano tre miliardi e mezzo che mancano all’appello per fermare il countdown verso l’esercizio provvisorio, ‘accontentare’ l’Europa ed ...

Manovra - il governo : “Ci sono le coperture”. Salvini : “Nessuna tassa sulle nuove auto” : Dal vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra, fonti di governo fanno filtrare che le coperture per arrivare al 2,04% di deficit ci sono e i circa tre miliardi mancanti sono stati trovati. Intanto, mentre Luigi Di Maio chiede compattezza e parla di "ore decisive", Matteo Salvini assicura che "non ci sarà nessuna tassa sulle nuove auto".Continua a leggere

Manovra : problemi di coperture - torna in Commissione Bilancio. Slitta alle 15 la fiducia : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è già arrivato a palazzo Chigi per la messa a punto delle modifiche da presentare nel passaggio della Manovra al Senato che quasi sicuramente andranno in ...

Manovra - dopo l'altolà di Bruxelles si ragiona sulle coperture : Dalla tassa sul 5G all'aumento del prelievo su slot e sigarette, è caccia alle coperture dopo la bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea . Nonostante il Governo abbia ribadito la ...

Manovra - MISURE GOVERNO E NOVITÀ PENSIONI D’ORO/ Ultime notizie - 4 mld di coperture per Salvini-Di Maio : MANOVRA Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: NOVITÀ su PENSIONI d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Manovra - da banche e assicurazioni coperture per oltre 4 miliardi di euro : Flat tax ma non per tutti. Almeno, non per banche e assicurazioni, che contribuiranno alle coperture delle misure previste nella Manovra per circa 4 miliardi di euro . Nel documento programmatico di ...

Chi paga la Manovra? Tagli alle imprese - scure su banche e assicurazioni. Le coperture pronte a fare esplodere i malumori : Qualcuno il conto salato lo deve pagare. Perché il maxi-deficit al 2,4% - ora sul binario rovente Roma-Bruxelles e quindi tutt'altro che scontato - non basta comunque a coprire il ricco menù della manovra deciso da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E così, tra le 54 pagine del Documento programmatico di bilancio - la sintesi della manovra - spunta chi deve aprire il portafoglio: imprese, banche e assicurazioni. Il bersaglio ...