Manovra | costerà a sistema imprese 4 | 9mld

Manovra - la Cgia avverte : 'Nel 2019 costerà alle imprese 4 - 9 miliardi' : Nonostante i correttivi approvati dalla Camera dei Deputati, nel 2019 la Manovra costerà al sistema imprenditoriale italiano 4,9 miliardi di euro . Di questi, 3,1 miliardi graveranno sulle imprese non ...

Manovra - quanto costerà alle imprese : Nel 2019 l'applicazione del disegno di legge di Bilancio comporterà alle aziende italiane un aggravio di gettito di 6,2 miliardi: di cui 4,5 miliardi circa in capo alle imprese non finanziarie e quasi ...

Visco : l’effetto spread costerà 5 miliardi. Crescita dell’1% nel 2018 - in calo nel 2019 al netto della Manovra : Alla 94esima Giornata del Risparmio il governatore di Bankitalia mette in guardai dagli effetti su imprese, famiglie e Stato dell’aumento dei tassi d’interesse. Sull’incremento dello spread pesa anche il rischio di un’uscita dall’Unione Europea...

Boeri contro la Manovra : “Le pensioni costeranno 140 miliardi in più in 10 anni” : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, torna a lanciare l'allarme sulla manovra approvata pochi giorni fa dal governo M5S-Lega. Con le misure introdotte dall'esecutivo "il conto per lo Stato è di 7 miliardi il primo anno, poi 11,5 miliardi nel 2020, 17 miliardi nel 2021 e nei primi dieci anni i costi di queste misure sarebbero di circa 140 miliardi".Continua a leggere