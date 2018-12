Formula E | Felix da Costa vince con BMW ad Ad Diriyah

motorinolimits

: Bmw, che esordio in Formula E! ???? Vittoria per Felix Da Costa, 14° posto per Felipe Massa. #AdDiriyahEPrix |… - Eurosport_IT : Bmw, che esordio in Formula E! ???? Vittoria per Felix Da Costa, 14° posto per Felipe Massa. #AdDiriyahEPrix |… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Bmw, che esordio in Formula E! ???? Vittoria per Felix Da Costa, 14° posto per Felipe Massa. #AdDiriyahEPrix | #ABBFormul… - F1FansClub : Dopo la Pole,la BMW di Antonio Felix Da Costa si aggiudica anche la vittoria in Arabia Saudita,davanti a Vergne e D… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Antoniodanarrowly clung on to victory in Ad, fending off a fast-charging Jean-Eric Vergne in the closing laps to deliver a maiden win in the ABB FIAE Championship for BMW i Andretti Motorsport. The Portuguese driver led away from pole position – despite the blushes of having to reverse … L'articoloE:dacon BMW ad AdMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.