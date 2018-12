Fight Knight è un ispirato dungeon brawler in arrivo la prossima primavera su PC e console

eurogamer

: #FightKnight è in arrivo la prossima primavera. - Eurogamer_it : #FightKnight è in arrivo la prossima primavera. - SerialGamerITA : Fight Knight: svelato con un video il nuovo titolo per PC, PS4 e Switch #fightknight #teamssorcerobe -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Come segnala Nichegamer.com, il publisher Dangen Entertainment e lo sviluppatore Sorcerobe hanno annunciato la finestra di lancio per il loroSi tratta di uncon elementi fantasy e arriverà nel corso dellasu Windows PC, PlayStation 4 e Switch.Il gioco supporterà le opzioni di lingua in inglese e giapponese. Qui sotto, è possibile visualizzare un nuovo trailer dedicato al gioco.Read more…