ilgiornale

: Giá schedato come radicalizzato. Cosa li schedano a fare se girano indisturbati e si procurano anche armi automatic… - pietroballerini : Giá schedato come radicalizzato. Cosa li schedano a fare se girano indisturbati e si procurano anche armi automatic… - MdiKasa : Straburgo, adesso è caccia al killer: 'Identificato ma in fuga' - - LubianaRestaini : Straburgo, adesso è caccia al killer: 'Identificato ma in fuga' -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Piomba il terrore in Francia. Un uomo, con un'arma automatica, forse un fucile, ha sparato al mercatino di Natale di. L'autore della sparatoria è statodalla polizia, ma è ancora in. Lo ha riferito la Prefettura di Bas-Rhin, secondo quanto riportano i media francesi. L'uomo era schedato con la S, lettera che sta indicare un soggetto radicalizzato islamico. In passato ilsarebbe stato ferito in un'operazione antiterrorismo dalle forze di polizia francesi.Al momento il bilancio è di due morti e di undici feriti. Un'operazione della polizia francese è in corso a Neudorf, quartiere di Strasburgo, con colpi di arma da fuoco e urla sentiti in zona, in rue d'Epinal. Lo riferisce il sito Dna.fr. Secondo le prime indiscrezioni, è in corso una sparatoria tra la polizia e ilinnel quartiere. Secondo fonti della polizia, il ricercato è stato ...