Gsd Casilina Bccr calcio | I cat | finalmente vittoria Cruz | «Dedicata a mister

Gsd Casilina Bccr (calcio - I cat.) - Scotini pensa al Labico : «Forse un punto servirebbe a poco» : Roma – La Prima categoria del Casilina si trova in una scomodissima posizione di classifica. I ragazzi di mister Marco Piccirilli sono ultimi della classe nel girone F e nell’ultimo turno hanno perso 2-1 in casa col Città di Valmontone in una sfida che è parso “un film già visto” come conferma il centrocampista classe 1994 Filippo Scotini. «Siamo andati sotto nella parte iniziale della gara per un gol sugli sviluppi di un corner, come ...

Gsd Casilina Bccr (calcio - Juniores reg.) - Pelliccioni : «Momento difficile - ma resto fiducioso» : Roma – E’ un periodo complicato per la Juniores regionale del Casilina che ha perso due volte in quattro giorni. Prima il k.o. di sabato scorso sul campo del Montello per 2-1, poi mercoledì pomeriggio il recupero su quello della Cynthia che si è imposta 1-0. Mister Dino Pelliccioni, però, rimane sereno e soprattutto fiducioso sulle possibilità della sua squadra. «Questo è un gruppo che vale e quindi continuo a guardare alla parte alta ...

Gsd Casilina Bccr (calcio - I cat.) - Liverotti : «Il gruppo è giovane - la squadra può e deve crescere» : Roma – Non è stato un avvio di stagione semplice per la Prima categoria del Casilina. I ragazzi di mister Marco Piccirilli sono ultimi in classifica, anche se nel girone F la situazione è davvero apertissima visti i ridotti distacchi tra le varie squadre. «Speravamo di fare un po’ meglio – dice il dirigente responsabile della prima squadra Fernando Liverotti – Ma sapevamo che con una squadra molto giovane e composta da diversi ragazzi del ...

Gsd Casilina Bccr (calcio - I cat.) - Piccirilli : «Ultima gara allarmante - ma ho fiducia nel gruppo» : Roma – La sosta forzata dei campionati (per via dell’aggressione all’arbitro del match di Promozione tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova) lascerà il Casilina all’ultimo posto del girone F di Prima categoria per almeno un’altra settimana. Una situazione piuttosto inattesa a inizio stagione, anche se mister Marco Piccirilli ha le idee chiare su questo avvio di campionato. «Il nostro gruppo è molto giovane e in questo girone così ...