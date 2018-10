Renzi vs Foa | “domani denuncio Presidente Rai per diffamazione” Video Leopolda | sfida a

Leopolda - Renzi in marcia con comitati civici. Foa? Un bugiardo : Roma, 21 ott., askanews, - 'Noi siamo quelli che restano'. Ma non fermi, in marcia, 'in cammino' 'perchè non vogliamo lasciare l'Italia ai cialtroni, ai bugiardi, a quelli che la vogliono distruggere'.

Renzi : «Stanno mandando l’Italia a sbattere contro un muro. Foa? Un bugiardo» : «Il presidente della Rai sarà denunciato per calunnia e diffamazione». «Il guru di Di Maio si chiama Vincenzo Scotti, ha fatto il ministro, il vero punto di riferimento del tentativo di pezzi di classe dirigente»

Renzi : "Foa bugiardo" : "Il presidente della Rai è un bugiardo, è una fake news che cammina". Lo dice Matteo Renzi alla Leopolda dopo le parole del presidente Rai, Giuseppe Foa, sul fatto che il gruppo Pd all'europarlamento ...

Rai - Renzi : perché negano accesso a schede Foa? Cosa c'è sotto? : oma, 29 set., askanews, - 'L'elezione di Foa è regolare o no? C'è una richiesta di accesso agli atti per controllare le schede. perché la Vigilanza si oppone? Se non hanno nulla da temere perché ...

Ad Arcore via libera a Foa presidente RAI - Renzi attacca : "Di Maio e Berlusconi uniti da Salvini" : Matteo Renzi torna ad attaccare il governo e soprattutto uno dei due azionisti di maggioranza, il MoVimento 5 Stelle descritto come un partito sostanzialmente subalterno alla Lega. Dal salotto televisivo di Porta a Porta l’ex premier fa intendere che alla cena ad Arcore della scorsa settimana tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi quest'ultimo abbia dato il via libera a Marcello Foa presidente della Rai, nome fortemente voluto per la poltrona ...

Renzi : “Fronte da Macron a Tsipras unito alle europee”. E sulla Rai : “Foa è di parte” : “Macron, i Verdi, i liberali e Tsipras devono andare insieme? Assolutamente sì“. Matteo Renzi torna a Porta a Porta e lancia l’appello per un fronte progressista unito alle elezioni europee del 2019. E indica il candidato: “Per me dev’essere Frans Timmermans, socialista olandese, che ora è vicepresidente”, dice a Bruno Vespa, nella puntata che andrà in onda stasera su Raiuno. E di Europa Renzi parla anche ...