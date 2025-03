Lanazione.it - È una Juventus con le ossa rotte in mille pezzi

Minata nelle certezze per i tanti pareggi nel girone d'andata. Ferita dalla clamorosa rimonta subita dal Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana. Tramortita dalla precoce eliminazione nei playoff di Champions League da un tutt'altro che irresistibile Psv Eindhoven, umiliato poi 7-1 dall'Arsenal negli ottavi. Agonizzante dopo il ko all'Allianz Stadium, ai calci di rigore con le riserve dell'Empoli terz'ultimo in Serie A, nei quarti di Coppa Italia. Uccisa dall'Atalanta, che si è imposta a Torino con un 4-0 senza storia, facendo registrare la peggior sconfitta interna dei bianconeri dal 1967 e vanificando, di fatto, le speranze di un possibile, incredibile, inserimento nella lotta scudetto, che non avrebbe avuto precedenti. È questa la fotografia delladi un sempre più traballante Thiago Motta, per il quale la sfida dell'Artemio Franchi diventa probabilmente l'ultima spiaggia, che si appresta a far visita alla Fiorentina, uscita a testa alta dal match contro il Napoli di Antonio Conte, incollato all'Inter capolista in campionato.