Ilgiorno.it - 1312 (o ACAB): i graffiti, i 4 Skins, l’ostilità per le divise. Da dove arriva lo slogan scelto per le felpe del Carducci

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 28 febbraio 2025 – Quattro numeri, innocui se presi singolarmente. Uniti in combinazione, però, hanno assunto un significato ben preciso, dietro il quale si “nasconde” un insulto ai poliziotti e, più in generale, alle forze dell’ordine. La sigla numericaè al centro di una polemica che riguarda il liceo classico, glorioso istituto superiore milanese che, negli ultimi tempi, si è distinto per un attivismo piuttosto “frizzantino” – eufemismo – da parte dei suoi allievi, fra goliardia e attacchi politici estremi. Il “poker della discordia” è comparso in calce al disegno risultato vincitore nel referendum fra gli allievi, chiamati a votare sul progetto di grafica per la tradizionale felpa autoprodotta dagli allievi dell’istituto. Il problema – l’abbiamo detto – è cheè il corrispondente numerico, basato sulla posizione nell’alfabeto, di, acronimo che ha dato il nome anche a un libro, a un film e a una serie tv.