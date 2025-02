Lettera43.it - Draghi: «Resteremo soli a garantire la sicurezza in Ucraina e in Europa»

Leggi su Lettera43.it

«Se le recenti dichiarazioni delineano il nostro futuro, possiamo aspettarci di essere lasciati in gran partelaine nella stessa». È l’allarme da Marionel suo discorso all’Eurocamera per la settimana parlamentare 2025. «Anche se siamo collettivamente il terzo Paese al mondo nella spesa per la difesa, non saremmo in grado di soddisfare un aumento attraverso la nostra capacità produttiva», ha aggiunto l’ex presidente della Bce e presidente del Consiglio, sottolineando che i singoli sistemi di difesa nazionali «non sono né interoperabili né standardizzati in alcune parti chiave della catena di fornitura». Questo, ha detto, «è uno dei tanti esempi in cui l’Ue è inferiore alla somma delle parti».Mario(Getty Images).: «La risposta dell’Ue al nuovo contesto deve essere rapida» La risposta dell’Ue al nuovo contesto, ha spiegato, «deve essere rapida, perché il tempo non è dalla nostra parte, con l’economia europea che ristagna mentre gran parte del mondo cresce».