Giannotti e Vescovini in azzurro. Commey sul ring in Bulgaria

Gli atleti della Reggiana Boxe Olmedo Giacomo(foto) e Michelsono stati convocati per partecipare a un doppio match con la Nazionale Italiana; Alfredinvece prenderà parte al prestigioso Torneo Strandja, in. Giacomoe Michel, già campioni italiani Under 22 e campioni italiani assoluti, si uniranno alla squadra azzurra per affrontare un doppio incontro internazionale, un’opportunità che testimonia il loro continuo impegno e talento nel panorama pugilistico nazionale. Alfred, Campione Europeo Under 22 e Vice-Campione Europeo Assoluti, è stato selezionato per competere nel Torneo Strandja, uno degli eventi più prestigiosi nel calendario del pugilato internazionale, che si terrà a Sofia,. Il presidente della Reggiana Boxe Olmedo, Emiliano Martinelli, ha commentato: "Queste convocazioni rappresentano un ulteriore riconoscimento del duro lavoro e della dedizione dei nostri atleti.