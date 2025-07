La strage dei morti sul lavoro Aumentano le vittime nel Piceno e anche le denunce di infortuni

La crescente allarmante escalation dei decessi e degli infortuni sul lavoro nel Piceno mette in luce una situazione critica che richiede immediata attenzione. I dati Inail del primo quadrimestre 2025 rivelano un incremento delle denunce di incidenti e, ancora più grave, il ritorno di vittime mortali, passando da zero a due. Questo quadro allarma e sollecita interventi concreti per garantire la sicurezza di chi lavora ogni giorno in questa provincia. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia.

I dati Inail sul primo quadrimestre 2025 evidenziano una situazione preoccupante per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Ascoli. Le denunce di infortunio salgono da 654 a 679 (+3,8% rispetto allo stesso periodo del 2024), ma il dato più grave riguarda gli infortuni mortali, passati da 0 a 2. Un dato estremamente preoccupante, tenuto anche conto che in questa statistica, relativa al periodo da gennaio ad aprile, non sono presenti le due morti sul lavoro avvenute sabato e domenica. Nella prima è deceduto il 63enne muratore Benito Ferretti mentre stava lavorando nella sua abitazione a Morignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La strage dei morti sul lavoro. Aumentano le vittime nel Piceno e anche le denunce di infortuni

