Parco e quartieri sorvegliati in bici Ci pensano i carabinieri in congedo

Un nuovo, entusiasmante passo verso la sicurezza e la tutela del nostro territorio. I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monza si apprestano a lanciare un servizio innovativo di sorveglianza in bici, coinvolgendo attivamente la comunità. Con questa iniziativa, il gruppo mira a rafforzare la presenza sul territorio e a preservare i luoghi più preziosi della città, promuovendo un ambiente più sicuro e rispettato per tutti.

Il gruppo di volontariato dell’ Associazione nazionale carabinieri di Monza avvia un nuovo servizio: un presidio di osservazione in bici sul territorio. Il servizio, come spiega il presidente Vito Potenza, sarà operativo in tutta la città. In particolare è prevista una sorveglianza all’interno del Parco, dove i volontari potranno svolgere un ruolo attivo, contribuendo a mantenere il rispetto dell’ ambiente e del bene storico naturalistico e rappresentando un qualificato punto di riferimento e di aiuto per i frequentatori. I volontari hanno a disposizione tre biciclette tradizionali, a cui presto si aggiungeranno altre due bici elettriche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco e quartieri sorvegliati in bici. Ci pensano i carabinieri in congedo

In questa notizia si parla di: parco - bici - carabinieri - quartieri

Rider derubato a Foggia: alla consegna delle pizze in un parco, ragazzino sale sulla bici e scappa - Ancora una volta, Foggia si configura come scenario di episodi di maximal sfrontatezza. Venerdì 23 maggio, un rider è stato derubato della bicicletta elettrica nel parco di viale Francia: mentre consegnava la pizza, un ragazzino è salito sulla bici e è scappato via.

Paura in via Giacomelli a Padova: una donna di 76 anni aggredita e rapinata da un giovane in bici dopo un diverbio. Pugni, calci e il furto della collanina. Prognosi di 20 giorni, denuncia ai carabinieri Vai su Facebook

Parco e quartieri sorvegliati in bici. Ci pensano i carabinieri in congedo; Spacciava erba nel parco giochi, pusher minorenne arrestato dai carabinieri; Spaccio e degrado nel parco ‘zombieland’ del Quarticciolo.

Parco e quartieri sorvegliati in bici. Ci pensano i carabinieri in congedo - Il gruppo di volontariato dell’Associazione nazionale carabinieri di Monza avvia un nuovo servizio: un presidio di osservazione in bici ... Si legge su msn.com

Monza, prevenzione e decoro con i volontari della Associazione carabinieri in bici - I volontari della Associazione nazionale carabinieri, sezione di Monza, annunciano un servizio di osservazione del territorio in bicicletta ... Segnala msn.com