Tour de France 2025 tappa 1 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Lille si prepara ad accogliere il grande debutto del Tour de France 2025, segnando il ritorno alle radici francesi dopo l’ultima edizione italiana. La prima tappa promette scintille con un percorso pensato per i velocisti e un altimetria che farà tremare i favoriti. Tra i nomi da tenere d’occhio spiccano Pogacar, Vingegaard e Evenepoel, pronti a scrivere una nuova pagina di questa avvincente corsa. Ecco tutto ciò che devi sapere: orari TV, percorso, altimetria e favoriti.

Lille, 5 luglio 2025 – Tutto pronto a Lille per la Grand Depart del Tour de France 2025. Si torna a partire dalla Francia - l’anno scorso protagonista fu l’Italia tra Firenze, Bologna e Rimini - con la tappa di oggi che premierà quasi sicuramente i velocisti. Ci sarà dunque da attendere per le prime sfide tra i big in un lotto partenti di massimo livello con il favorito Tadej Pogacar che sarà assediato da Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Primoz Roglic, ovvero il meglio del ciclismo mondiale nelle corse a tappe. Non ci sarà battaglia a Lille, dove il percorso sostanzialmente piatto dovrebbe portare a una volata di gruppo con l’italiano Jonathan Milan tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net