Alluvione in Texas | il bilancio sale a 25 morti decine di dispersi

L’alluvione in Texas occidentale si rivela ancora più devastante, con il bilancio che sale a 25 vittime e decine di dispersi. La furia delle acque ha sconvolto comunità intere, lasciando dietro di sé drammatiche storie di perdita e speranza. Mentre i soccorritori intensificano gli sforzi, il paese si mobilita per offrire aiuto e supporto a chi ha visto la propria vita cambiare in un attimo. La tragedia continua a scuotere tutti noi, ricordandoci l’importanza di una pronta risposta e solidarietà.

Washington, 5 luglio 2025 - Continua ad aggravarsi il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Texas occidentale. Secondo l'ultimo bollettino delle autorità, sono almeno 25 le persone che hanno perso la vita a causa delle improvvise inondazioni. I dispersi sono decine. Nella contea di Kerr, finora la più colpita dall'esondazione del fiume Guadalupe, mancano all'appello dalle 23 alle 25 delle 750 ragazze che alloggiavano nel centro estivo cristiano femminile Mystic Camp, travolto dalle acque. Sono 237 le persone tratte in salvo nelle zone colpite. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito la calamità "scioccante e terribile". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alluvione in Texas: il bilancio sale a 25 morti, decine di dispersi

