Tour de France 2025 al via il 5 luglio | tappe favoriti e dove vederlo

Il Tour de France 2025 prende il via oggi 5 luglio da Lilla: 21 tappe per oltre 3mila e 300 chilometri che verranno percorsi dai 184 corridori attualmente in gara. Due i giorni di riposo dopo la decima e la quindicesima frazione. Discover the 7?? unsuspected challenges of the #TDF2025 Which record will be broken the earliest this year?? pic.twitter.comDRSEiS3GOV — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2025 Le 21 tappe del Tour de France 2025. La Grand départ è in programma sabato 5 luglio a Lille, l’arrivo a Parigi il 27 luglio sul suggestivo tracciato degli Champs-Elysees. Un ritorno, quello nella capitale francese, dopo la parentesi dello scorso anno, quando l’ultimo traguardo venne tagliato a Nizza. 🔗 Leggi su Lapresse.it