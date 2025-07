Wimbledon 2025 Sinner-Martinez oggi 5 luglio | orario precedenti e dove vedere il match in tv e streaming

Wimbledon 2025 si infiamma con Jannik Sinner protagonista assoluto. Oggi, sabato 5 luglio, il talento italiano scende in campo contro Pedro Martinez nel terzo turno, una sfida imperdibile sul Campo Centrale alle 14:30. Dopo aver vinto facilmente contro Vukic, Sinner cerca di consolidare la sua posizione tra i favoriti del torneo. Scopri orari, precedenti e come seguirlo in TV e streaming, perché questa partita potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria avventura londinese.

Jannik Sinner torna protagonista a Wimbledon 2025. Oggi, sabato 5 luglio, il numero uno del ranking ATP affronta lo spagnolo Pedro Martinez nel terzo turno del torneo. L’incontro è tra i più attesi della giornata e si disputerà sul Campo Centrale con inizio previsto alle 14:30 ora italiana. Dopo l’agevole vittoria contro l’australiano Aleksandar Vukic al secondo turno, Sinner punta a confermare la sua supremazia sull’erba londinese. Dall’altra parte del campo, Martinez arriva dal successo contro Mariano Navone e cercherà di sorprendere il campione altoatesino. Sinner-Martinez: precedenti e statistiche. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2025, Sinner-Martinez oggi 5 luglio: orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming

In questa notizia si parla di: sinner - martinez - wimbledon - luglio

Wimbledon, Sinner vince ancora: battuto Vukic, ora è il turno di Martinez - Jannik Sinner conferma il suo talento stellare a Wimbledon, dominando agevolmente Aleksandar Vukic con un netto 6-1, 6-1, 6-3.

| Clicca Mi piace! Wimbledon, Sinner passeggia contro Vukic e vola al terzo turno. Ora Martinez: #ILMONITO (#Adnkronos) – Jannik Sinner domina sul Centrale e vola al terzo turno di Wimbledon. Oggi, giovedì 3 luglio, l'azzurro ha L'articolo Wimbledon, Sinner Vai su Facebook

3T #Wimbledon2025 ? #Sinner vs Martinez #Sonego vs Nakashima #Cobolli vs Mensik #Darderi vs Thompson #Bellucci vs Norrie ? #Cocciaretto vs Bencic #tennis #Wimbledon Vai su X

Jannik Sinner - Pedro Martinez a Wimbledon 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Wimbledon: a che ora gioca Sinner contro Martinez sabato 5 luglio. Dove vederlo in diretta; Sinner-Martinez oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming.

Sinner-Martinez oggi a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla - Oggi, sabato 5 luglio, il fuoriclasse azzurro affronta Pedro Martinez nel terzo turno del torneo. Segnala msn.com

Sinner-Martinez oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - La partita tra Sinner e Martinez valida per il terzo turno di Wimbledon si giocherà oggi sabato 5 luglio. Si legge su fanpage.it