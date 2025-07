Texas l’inondazione travolge i campi estivi | almeno 24 vittime 20 ragazze disperse Bilancio tragico

La furia della natura ha scatenato un disastro senza precedenti in Texas, sommergendo i campi estivi e lasciando un’impronta di dolore e perdita. Con oltre 24 vittime e venti giovani disperse, questa tragedia ci ricorda quanto siano fragili i sogni di speranza e avventura, soprattutto quando la furia degli elementi si abbatte impietosa. La ricerca continua, ma l’eco di questa catastrofe rimarrà impressa nella memoria collettiva.

TEXAS – Il fango ha inghiottito strade, case, tende, sogni. La pioggia non ha smesso di cadere per tutta la notte. In alcune zone sono caduti fino a trenta centimetri d’acqua in poche ore. Poi lo straripamento del fiume Guadalupe ha trasformato il giorno più simbolico per l’America in una tragedia collettiva: almeno 24 le vittime accertate, ma i dispersi sono molti di più. Tra questi ci sono venti ragazze di un campo estivo femminile, il Camp Mystic, di cui da ore non si hanno più notizie. Le famiglie stanno diffondendo foto, nomi, appelli disperati: ogni ora che passa pesa come un giorno. La zona più colpita è quella delle contee a ovest di Austin, dove l’alluvione ha provocato una delle piene più violente mai registrate nella storia recente del Texas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it