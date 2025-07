I progetti paralizzati | In Commissione solo locker e finestre

Durante la seduta del 3 luglio della Commissione per il paesaggio della Città metropolitana, sono emersi numerosi progetti ancora in attesa di approvazione, tra cui l’installazione di locker, finestre e modifiche di serramenti. Tra questi, spiccano interventi come la trasformazione di negozi, aree di relax sul terrazzo e innovativi posizionamenti di servizi. Scopriamo quali sono le sfide e le opportunità che questi progetti rappresentano per il nostro territorio…

La "sostituzione e modifica di due serramenti di vetrina" di un negozio in via Carducci, il posizionamento di un locker Amazon in una stazione di servizio, una "mini-piscina" sul terrazzo di un edificio, la trasformazione di "una finestra in portafinestra" in corso di Porta Ticinese. Sono alcuni dei progetti all'ordine del giorno della seduta dello scorso 3 luglio della Commissione per il paesaggio della Città metropolitana, "prestata" al Comune dopo le dimissioni di tutti i membri di quella di Palazzo Marino, preceduta dalla chiusura indagini sull'Hidden Garden di piazza Aspromonte che ha allungato l'elenco degli indagati e dei presunti conflitti di interessi.

