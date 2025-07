La festosa rimpatriata degli infermieri a trent’anni dal diploma

Una festa di ricordi e amicizia ha animato la rimpatriata degli infermieri di Cesena, a 30 anni dal diploma. Questi professionisti, veri eroi della salute, si sono ritrovati per condividere storie, sorrisi e un passato ricco di sacrifici e successi, riscoprendo l’importanza del cameratismo che li ha sempre uniti. Un momento speciale che celebra non solo un traguardo professionale, ma anche il valore delle relazioni umane durature.

Gli infermieri del territorio si sono ritrovati a trent’anni dal diploma da infermiere professionale dell’Ausl di Cesena. Era il 1995 quando gli studenti della Scuola per infermieri professionali conclusero il percorso di studi presso la scuola della precedente Ausl di Cesena, oggi Ausl Romagna. Si sono ritrovati numerosi per una rimpatriata davanti ad una pizza, ricordando con allegria gli anni di studi, nonostante i sacrifici per ottenere il diploma. La lontananza e le diverse esperienze di vita, non hanno rappresentato un ostacolo per riunire gli ex studenti in una serata da loro stessi definita indimenticabile e di grande festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La festosa rimpatriata degli infermieri a trent’anni dal diploma

