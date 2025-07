Caso Garlasco torna il dna di Stasi sulla scena | è battaglia sulla cannuccia dell’Estathé

Il caso Garlasco torna a far discutere, riaccendendo le speranze e i dubbi di chi segue da vicino questa intricata vicenda. La scoperta del DNA di Alberto Stasi sulla cannuccia dell’Estathé, trovata nella scena del delitto di Chiara Poggi, riporta all’attenzione il dibattito sulla verità processuale. In un clima di tensione tra accuse e difese, ogni dettaglio può fare la differenza. E adesso, tutto è pronto a essere riesaminato, lasciando aperta ogni possibilità.

Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto nell’estate del 2007 a Garlasco, è tornato al centro della cronaca giudiziaria italiana. E con esso anche i reperti. Uno su tutti, la cannuccia dell’Estathé trovata nella pattumiera della villetta di via Pascoli, su cui è stato isolato il dna di Alberto Stasi. La circostanza ha riacceso lo scontro tra accusa e difesa, in pieno incidente probatorio. Se per la famiglia Poggi si tratta di una prova importante, la difesa del giovane già condannato a 16 anni per l’omicidio getta dubbi sull’effettiva rilevanza del reperto. «Trarremo le nostre conclusioni», ha detto l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it