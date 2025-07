Calciomercato Milan per l’attaccante esterno Tare ha il nome giusto

Il calciomercato del Milan si infiamma con un nome che fa sognare i tifosi: Tare ha già in mente il possibile nuovo acquisto per rinforzare l’attacco esterno. Con l’obiettivo di alzare il livello della rosa, il club rossonero punta a sorprendere e conquistare nuovi successi. Ma chi sarà il talento scelto dal direttore sportivo? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e i possibili scenari di questa frizzante sessione di mercato.

Il Milan potrebbe acquistare un nuovo attaccante esterno in questa sessione di calciomercato e il DS Igli Tare ha un'idea su chi prendere.

