Sinner spettro ritiro | spunta la clamorosa decisione

Pronto a conquistare Wimbledon, Jannik Sinner stupisce ancora una volta con una prestazione impressionante e un ritiro inaspettato che lascia tutti senza parole. Dopo aver eliminato agevolmente Aleksandar Vukic, il talento italiano si appresta a sfidare i migliori nel torneo più prestigioso del tennis. La sua determinazione e il suo stato di forma sono più forti che mai. Ora il campione italiano è...

Jannik Sinner si è sbarazzato agevolmente anche di Aleksandar Vukic ed è così approdato al terzo turno del torneo di Wimbledon. Il numero 1 al mondo non ha avuto alcun problema contro l'australiano, sconfitto 6-1 6-1 6-3 da un Sinner apparso in ottima condizione sia fisica che mentale. Ora il campione italiano è atteso dal match contro Pedro Martinez, numero 52 del ranking ATP: un avversario da non sottovalutare, tenendo conto anche dell'uscita in massa di molti big in questi primi due turni dei Championships.

