Sabrina Salerno | Ho venduto la mia fisicità è stato marketing Con il tumore sono diventata più cinica

Sabrina Salerno a 17 anni era «una stronzetta presuntuosa». Perché non sapeva ancora come girasse il mondo: «Avevo un'autostima pazzesca. A un giornalista insopportabile che mi chiese: "Riuscirai ad avere successo come.?" — e fece il nome di una star famosissima —, risposi: "Ne avrò il triplo"». Adesso di anni ne ha 57, ha fatto il primo disco ormai 40 anni fa ( Sexy Girl ) mentre l'ultimo si chiama Bollente. Ma è sempre stata responsabile: «Ho cercato di salvarmi da certe persone. Niente droga, niente alcol. Sarebbe stato facile perdersi», racconta oggi in un'intervista al Corriere della Sera.