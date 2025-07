Ancona come Venezia Una gemma da scoprire Ciriaco primo influencer

Ancona, come Venezia, è una gemma nascosta da scoprire, e Ciriaco Primo, rinomato influencer, ne sta svelando i segreti. Nell’ambito dell’Ulisse Fest, la kermesse dedicata al viaggio e alla cultura, si è tenuta alla Mole una tavola rotonda dal titolo: "Un viaggio per tutti: accessibilità, innovazione e inclusione nel turismo del futuro". Con questa occasione, Ancona si conferma come meta di eccellenza, pronta a conquistare il cuore di chi cerca bellezze autentiche e sostenibili.

Nell'ambito dell' Ulisse Fest, la kermesse iniziata ieri e che si protrarrà fino a domani, si è svolta ieri alla Mole la tavola rotonda dal titolo: "Un viaggio per tutti: accessibilità, innovazione e inclusione nel turismo del futuro". Ad aprire l'incontro Daniele Berardinelli assessore al Turismo del Comune di Ancona. "Con questo evento - ha detto - Ancona è al centro dell'attenzione nazionale ed internazionale, per presentare le bellezze del nostro territorio e delle Marche, ma anche per essere al centro del dibattito sul turismo e sulle strategie future, come oggi che discutiamo dell'importanza dell'accessibilità per tutti".

