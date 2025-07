La turista chic non si maschera da local ma interpreta la sua idea di stile ovunque vada

La turista chic sa interpretare il proprio stile ovunque si trovi, senza maschere o maschere da local. Mentre alcuni partono con valigie sovraccariche, altri preferiscono pochi capi scelti con cura per un look impeccabile. Tra i must-have estivi spicca la combo camicia e shorts: un classico intramontabile che permette di essere sempre eleganti e a proprio agio. Scopri cinque idee per abbinare la camicia estiva a maniche corte e affrontare ogni stagione con stile.

C ’è chi parte con una valigia sempre troppo pesante, e chi sa che bastano pochi pezzi ben scelti per affrontare ogni destinazione con stile. In cima alla lista dei must-have estivi troviamo la combo camicia e shorts: un grande classico dell’outfit vacanziero. Abbinare la camicia estiva a maniche corte: 5 idee X Leggi anche › Come vestirsi a luglio 2025? 5 look sempre chic (anche quando il termometro segna 30 gradi) Lontano dall’estetica da escursione (a volte un po’ trasandata, diciamocelo), il nuovo look da turista nel 2025 punta su tagli puliti, palette naturali e dettagli ben studiati. A partire dalla coppia sempre attuale, che si fa notare con eleganza sotto al sole. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La turista chic non si maschera da local, ma interpreta la sua idea di stile ovunque vada

