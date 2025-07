Alluvione in Texas fiume straripa e travolge campi estivi | almeno 24 morti

Una tragedia senza precedenti ha sconvolto il Texas, dove un'alluvione improvvisa ha provocato almeno 24 vittime e numerosi dispersi, tra cui 23 ragazze di un campo estivo. La furia delle acque del fiume Guadalupe, scatenate da piogge torrenziali, ha devastato la regione di Hill Country, nota per la sua tradizione di campi estivi secolari. La comunitĂ si stringe in un doloroso abbraccio, mentre si cerca di far luce su questa drammatica emergenza.

Sono almeno 24 i morti accertati a seguito dell’ alluvione che ha colpito il Texas nelle ultime ore. Molte le persone disperse dopo che una tempesta ha scatenato quasi 30 centimetri di pioggia poco prima dell’alba di venerdì, facendo straripare le acque del fiume Guadalupe. Tra i dispersi almeno 23 ragazze di un campo estivo femminile. La regione a rischio inondazioni, nota come Hill Country, è costellata di campi estivi secolari che attirano ogni anno migliaia di bambini da tutto lo Stato. I funzionari statali hanno dichiarato che dalle 23 alle 25 ragazze di Camp Mystic, il campo cristiano lungo il fiume a Hunt, in Texas, risultano ancora disperse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alluvione in Texas, fiume straripa e travolge campi estivi: almeno 24 morti

