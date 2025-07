Traditi dalla targa rubata. Furti di abiti, borse e televisori. Padre e figlio in manette.

Una brillante indagine delle forze dell'ordine ha scoperto un colpo grosso: padre e figlio, ricercati per una serie di furti di abiti firmati, borse di lusso, penne di alta gamma e televisori, sono finiti in manette. La loro avidità li ha traditi quando sono stati fermati dai carabinieri, che hanno scoperto la targa rubata applicata sull'auto. La loro storia dimostra che talvolta, l’ingordigia paga caro. Martedì, la giustizia ha fatto il suo corso.

Hanno rubato capi di abbigliamento firmati, borse delle migliori griffe, penne di lusso, televisori. Padre e figlio, però, sono stati traditi dalla loro ingordigia: bloccati dai carabinieri perché risultava rubata anche la targa che avevano deciso di applicare alla loro auto. Si tratta di un uomo di 49 anni residente a Giussano e del figlio di 33 che abita a Besana. Martedì sono stati raggiunti dai carabinieri che hanno notificato e dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Monza. Il 33enne si è ritrovato i militari della compagnia di Seregno alla porta di casa, mentre per il genitore non è stato necessario alcun trasferimento: era già rinchiuso per altri reati nella casa circondariale di Monza.