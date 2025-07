Trump | Putin vuole continuare a uccidere in Ucraina non va bene

La tensione tra Stati Uniti e Russia si infiamma mentre Donald Trump esprime forte disappunto per le azioni di Vladimir Putin in Ucraina. Il presidente americano denuncia la volontà di continuare il conflitto, sottolineando come Putin sia più interessato a perseguire i suoi obiettivi violenti che a una risoluzione pacifica. In un contesto già complesso, le ultime mosse militari e diplomatiche rischiano di intensificare ulteriormente la crisi, lasciando il mondo in balia di incognite sempre più inquietanti.

Donald Trump è «molto scontento» della telefonata con Vladimir Putin. Dice che il presidente della Russia «vuole continuare a uccidere» in Ucraina. Di più: «Vuole andare fino in fondo, non va bene». Il presidente degli Stati Uniti ha parlato ai cronisti sull’Air Force One. E ha detto che Putin «è preoccupato per le possibili sanzioni». Nei giorni scorsi l’amministrazione aveva deciso di fermare la distribuzione a Kiev di alcune armi. Poi il presidente ci ha ripensato. Pur entusiasta ed euforico per la firma del Big Beautiful Bill ha anche parlato delle 12 lettere con i dazi che invierà lunedì 7 luglio ad altrettanti paesi. 🔗 Leggi su Open.online

