Fa un incidente sopravvive ma lo travolgono subito dopo | dramma totale per il 21enne

Una tragica sequenza di eventi ha sconvolto la vita di Daniel Sabetta, un giovane di 21 anni che sembrava aver superato indenni un incidente in autostrada. Purtroppo, il destino ha avuto in serbo un dramma ancora più grande: la sua vita si è spezzata nei pressi dell’aeroporto di Francoforte, lasciando sgomento e dolore nella sua famiglia, originaria di Leverano. La vicenda ci ricorda quanto la sorte possa essere crudele e imprevedibile.

Era riuscito a uscire illeso da un primo scontro in autostrada. Sembrava salvo, eppure il destino ha voluto diversamente. Daniel Sabetta, 21 anni, è morto nella serata di ieri nei pressi dell’aeroporto di Francoforte, in Germania, dove risiedeva con la madre e la sorella. La sua famiglia è originaria di Leverano, in provincia di Lecce. Il padre, che vive ancora nel Salento dove gestisce una ditta di riparazioni, è partito nelle ultime ore per raggiungere la Germania, straziato dal dolore. Secondo quanto ricostruito dalla stampa tedesca, in particolare dal quotidiano Frankfurter Rundschau, il giovane era alla guida di una Volkswagen Golf lungo l’ autostrada A5 quando si è verificato un primo incidente con un furgone cassonato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it