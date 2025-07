Maresca avanza | il suo Chelsea batte il Palmeiras 2-1 e va in semifinale contro il Fluminense

Maresca guida il Chelsea verso una storica qualificazione in semifinale, superando il Palmeiras 2-1 in un emozionante match senza James, bloccato nel riscaldamento. Con determinazione e nervi saldi, gli inglesi conquistano il passaggio del turno grazie a una doppia deviazione che supera Weverton. Un risultato che infiamma i tifosi e apre le porte a un sogno finale contro il Fluminense, confermando il talento di Maresca nel plasmare il futuro del club.

Senza l'infortunato James, bloccatosi nel riscaldamento, gli inglesi vanno in vantaggio nel primo tempo con Palmer, poi nella ripresa il pareggio di Estevao e il gol del successo con una doppia deviazione su cross di Malo Gusto, prima di Giay e poi del portiere Weverton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maresca avanza: il suo Chelsea batte il Palmeiras 2-1 e va in semifinale contro il Fluminense

