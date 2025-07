Cantieri sotto il sole Rimodulati gli orari per garantire la sicurezza

per tutti che la sicurezza sui cantieri è prioritaria. Per tutelare lavoratori e cittadini, sono stati riprogrammati gli orari di lavoro, spostando le attività nelle ore più fresche e riducendo il rischio di malori o incidenti. È fondamentale rispettare queste nuove disposizioni, garantendo così un ambiente di lavoro più sicuro e sostenibile anche durante questa estrema ondata di caldo. La salute viene prima di tutto, e insieme possiamo affrontare questa sfida.

Il drammatico periodo di caldo estremo, soprattutto nella pianura Padana, sta spossando la popolazione e rendendo praticamente impossibili le attività lavorative all'aperto, soprattutto nelle ore più torride della giornata, anche se con l'imbrunire non è che le cose migliorino. Basti pensare che a Bologna un paio di giorni fa, dopo la mezzanotte, la temperatura restava ben superiore ai 32 gradi, con umidità da foresta pluviale. Giova ricordare che l' Ordinanza numero 150 dell'Emilia-Romagna, vieta – fino al 15 settembre – su tutto il territorio regionale i lavori in "condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12,30 alle ore 16, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini, nonché nei piazzali della logistica, ad ogni lavoratrice e lavoratore non rilevando differenze di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito worklimate, segnala un rischio alto".

