Le tensioni sui dazi tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti rimangono alte, nonostante i colloqui intensi a Washington. Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, ha definito la settimana di negoziati “produttiva”, ma ancora nessun accordo definitivo emerge all’orizzonte. L’obiettivo condiviso di favorire un’intesa duratura resta, mentre le parti continuano a confrontarsi con la possibilità di un nulla di fatto. La diplomazia commerciale si gioca tutto in questa difficile partita.

Non vede ancora la luce l’accordo sui dazi tra Usa e Ue. Il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic è tornato da Washington dove si sono svolti lunghi colloqui con la controparte americana. “Una settimana di lavoro produttiva”, ha detto Sefcovic, dopo gli incontri con il Segretario al Tesoro Scott Bessent, il Segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante al Commercio Jamieson Greer. “ Il lavoro continua. Il nostro obiettivo rimane invariato: un accordo commerciale transatlantico valido e ambizioso”, aggiunge il commissario. Dalla Commissione si limita a dire che ci troviamo in “una fase molto delicata” e oggi stesso ha informato gli Stati sullo stato di avanzamento dei negoziati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi Trump, Ue si confronta coi 27 e tratta ancora con gli Usa: “Pronti anche a ‘no deal'”

