Si va avanti con la rigenerazione Portici gallerie e strade sotto i ferri

Continuano i lavori di rigenerazione di portici, gallerie e strade nel cuore della città, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e le sue zone più degradate. L’amministrazione attende con trepidazione una risposta dalla Regione Emilia Romagna, fondamentale per trasformare il comune in hub strategico e accedere ai fondi della legge 12. Solo così si potranno realizzare i nuovi abbellimenti e interventi previsti nei luoghi prioritari.

Nuovi abbellimenti del centro storico nelle parti più degradate dipenderanno anche da una risposta che l'amministrazione comunale attende dalla Regione Emilia Romagna, entro fine luglio, sull'accoglimento del progetto comunale di diventare hub per potersi candidare ogni anno ai bandi per intercettare risorse da utilizzare nei tre luoghi urbani identificati per i fondi della legge 12: il centro storico, appunto, piazza Magnani-Oltresavio, le Vigne. Ha registrato un boom di richieste il bando della Regione che ha messo a disposizione un milione di euro per permettere ai Comuni di procedere con gli studi di fattibilità per la realizzazione degli hub.

