Brain Zone Music Festival 2025 | musica all’alba e concerti tra borghi lago e natura

Dal 3 al 6 luglio 2025, torna il Brain Zone Music Festival, l'evento musicale immerso nei paesaggi mozzafiato del Comune di Brenzone sul Garda. Diretto dal musicista e compositore Mauro Ottolini, il festival unisce musica, natura e cultura, con una proposta artistica che spazia dal jazz alla classica, dalla world music al flamenco, fino alle contaminazioni più contemporanee. Concerti all'alba, jazz in riva al lago e spettacoli tra gli olivi. Tra gli appuntamenti più suggestivi di questa edizione, i concerti all'alba: sabato 5 luglio il sassofonista Francesco Bearzatti in duo con Casagrande, domenica 6 luglio la pianista classica Ilaria Loatelli con una speciale versione di "Rhapsody in Blue" di Gershwin, in piano solo a pochi metri dal lago.