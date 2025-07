Esplosione Roma analisi aria e terreni

L'esplosione di ieri a Roma ha sollevato preoccupazioni sulla qualità dell'aria e dei terreni circostanti. Le analisi in corso, condotte da ARPA e dalle autorità competenti, mirano a valutare eventuali rischi tossici derivanti dai materiali depositati. Con un raggio di danno esteso e la possibilità di presenza di diossine, la città resta sotto attento monitoraggio. La sicurezza dei cittadini rimane la priorità assoluta, e aggiornamenti ufficiali seguiranno a breve.

7.32 Sotto monitoraggio a Roma l'aria e i terreni intorno al luogo dell'esplosione di ieri, sui quali si sono depositati materiali potenzialmente nocivi. "Il raggio di danno è stato molto grande, anche a centinaia di metri. Non c'è stata grande fuoriuscita di sostanze tossiche ma è possibile la presenza di diossine da materiali plastici", aveva spiegato a Rainews24 il capo dei Vigili del fuoco Mannino. Attivato, da parte dell'Arpa, il monitoraggio della qualità dell'aria. La Procura ha aperto un'inchiesta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

