DSi 3DS nds-bootstrap 2.71 | Guida Completa all’Utilizzo e alle Funzionalità

Se sei un appassionato di retro gaming, l’ndsi bootstrap rappresenta una svolta per la tua console Nintendo. Questa potente applicazione open-source consente di eseguire ROM e homebrew in modo nativo, offrendo tempi di caricamento più rapidi, salvataggi affidabili e la possibilità di usare cheat. Scopri come sfruttare al massimo il potenziale del tuo 3DS o DS con questa guida completa all’utilizzo e alle funzionalità di nds-bootstrap, per un’esperienza di gioco senza precedenti.

nds-bootstrap è un’applicazione open-source che permette di eseguire ROM di Nintendo DSDSi e homebrew in modo nativo, senza ricorrere a emulatori. Funziona su: Nintendo DSi3DS tramite SD card con CFW (Custom Firmware). Nintendo DS attraverso flashcard. Grazie a nds-bootstrap, è possibile migliorare l’esperienza di gioco con tempi di caricamento più rapidi (per i giochi che lo supportano), salvataggi funzionanti e l’utilizzo di cheat. Compatibilità delle ROM. nds-bootstrap supporta la maggior parte delle ROM per DSDSi, con alcune eccezioni. Ecco le principali caratteristiche: Salvataggi: I salvataggi vengono memorizzati in formato . 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

