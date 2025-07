Oggi partono i saldi estivi 2025 | sconti più alti rispetto all’anno scorso

È arrivato il momento tanto atteso: oggi, 5 luglio, partono ufficialmente i saldi estivi 2025 in tutta Italia, tranne Trento e Bolzano. Con sconti più generosi rispetto allo scorso anno, questa stagione promette di regalare occasioni imperdibili e affari da non perdere. Preparatevi a riempire il carrello: l’estate dei grandi affari è finalmente iniziata!

(Adnkronos) – Oggi, sabato 5 luglio, è la data scelta per l'inizio dei saldi estivi 2025 in Italia, con l'eccezione delle province di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse. Gli sconti, emerge dallo studio dell'Unione nazionale consumatori, sono più alti questa estate: i saldi dovrebbero allinearsi a quelli dello scorso gennaio ma superare

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Partono domani i #saldi estivi in quasi tutta Italia. Secondo un sondaggio Confesercenti-Ipsos, 6 italiani su 10 sono pronti ad approfittare degli sconti, con una spesa media di 218 euro a persona. In tanti, però, hanno già acquistato approfittando delle offerte

Al via domani i saldi estivi 2025, ma la moda non è mai stata più in crisi - La moda è sempre più in crisi, ma quale può essere la relazione tra tale crisi e gli sconti di fine stagione?