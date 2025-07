Kalulu ripercorre la sua prima stagione alla Juve | Felicissimo di restare e determinato a tornare ancora più forte La FOTO fa gasare i tifosi

Kalulu torna a rivivere la sua prima stagione alla Juventus, un percorso di crescita e di successi che lo ha visto imporsi tra i protagonisti. Felice di restare e determinato a tornare ancora più forte, il difensore condivide sui social una foto che fa letteralmente sognare i tifosi. La sua storia è quella di un giovane promettente pronto a scrivere nuovi capitoli di successo con la maglia bianconera, dimostrando che il suo futuro è tutto da vivere e da conquistare.

Kalulu ripercorre la sua prima stagione alla Juve: la FOTO pubblicata dal difensore bianconero sui social. La stagione di Kalulu alla Juve è stata caratterizzata da una continua crescita. Il giovane difensore ha fatto il suo ingresso nella formazione bianconera, mostrandosi sempre pronto a rispondere alle chiamate di Igor Tudor. La sua capacità di adattarsi ai diversi ruoli nella difesa a tre lo ha reso una risorsa preziosa, confermando le sue potenzialità nel panorama calcistico italiano. Il suo impatto iniziale è stato positivo in un reparto falcidiato dagli infortuni. Ha dimostrato di essere un calciatore su cui la Juventus punta per il futuro, capace di offrire una solida alternativa nelle rotazioni difensive e di essere un titolare tanto da riscattarlo dal Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu ripercorre la sua prima stagione alla Juve: «Felicissimo di restare e determinato a tornare ancora più forte». La FOTO fa gasare i tifosi

In questa notizia si parla di: stagione - juve - kalulu - ripercorre

Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO - Pierre Kalulu, difensore della Juventus, rompe il silenzio dopo la squalifica di due giornate inflittagli dal Giudice Sportivo.

Real Madrid Juventus, il primo tempo di Kalulu e Rugani è da incorniciare! I loro recuperi costruiscono un muro invalicabile. La statistica - Real Madrid Juventus, Kalulu e Rugani brillano in difesa contro il Real Madrid: il rendimento del primo tempo è dalla loro parte Nel primo tempo di Real Madrid Juventus, conclusosi sul punteggio di 0- Riporta juventusnews24.com

Juventus, Kalulu: "Non volevo finire così la stagione. Tiferò per la squadra" - MSN - Stagione finita per Pierre Kalulu che non ci sarà nelle ultime due partite di campionato della Juventus. Riporta msn.com