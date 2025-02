Bergamonews.it - Bullone esplode da un macchinario e colpisce operaio: muore a 45 anni

Tragedia a Valbrembo mercoledì pomeriggio, 12 febbraio. Intorno alle 16.30 un uomo di 45è morto in seguito ad un tragico infortunio sul lavoro. Secondo le prime informazioni, fatale sarebbe stata l’improvvisa fuoriuscita di unda un.Il dramma in via Kennedy, all’interno dell’azienda Vivai Cattaneo, accanto alla Tangenziale Sud. Da quanto si apprende la vittima lavorava comeda parecchi e abitava a Ponteranica. Lascia moglie e un figlio.Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i tecnici dell’Ats, i carabinieri di Zogno e i vigili del fuoco di Bergamo.Seguono aggiornamenti