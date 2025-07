Dall’intelligenza artificiale ai media immersivi così cambia il modo di comunicare

Dall'intelligenza artificiale ai media immersivi, il modo di comunicare sta vivendo una rivoluzione senza precedenti. Il linguaggio si evolve, plasmato dalle innovazioni tecnologiche e dai nuovi spazi digitali, che trasformano ogni interazione umana e culturale. In un mondo in rapida trasformazione, scopriremo come queste tecnologie modifichino il nostro modo di esprimerci, condividere idee e costruire relazioni, aprendo un nuovo capitolo nell’evoluzione comunicativa.

Il linguaggio cresce e si sviluppa nel tempo, ha un suo percorso evolutivo che si adegua alle trasformazioni della società , della cultura di un luogo, delle esigenze di chi lo usa. Il linguaggio si modella anche in base alle piattaforme, agli spazi e alle tecnologie a disposizione. È per questo che l’ambito della comunicazione oggi è attraversato da cambiamenti profondi e radicali dettati dall’arrivo di nuovi media, dall’impatto di tecnologie sempre più avanzate e dall’emergere di una generazione di consumatori con una mole di informazioni e di conoscenze senza precedenti. Per questo la comunicazione dovrà fare uno step evolutivo a sua volta, creando sempre più esperienze immersive e linguaggi partecipativi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Dall’intelligenza artificiale ai media immersivi, così cambia il modo di comunicare

