Traffico Lazio del 02-07-2025 ore 17 | 30

Ecco i principali aggiornamenti sul traffico nel Lazio alle ore 17:30 del 2 luglio 2025. La situazione è complessa, con code di circa 3 km sull’A1 tra Orte e Attigliano a causa di un mezzo in panne e un autocarro in fiamme. Inoltre, diversi incendi hanno provocato chiusure temporanee, tra cui la strada regionale 214 a Casamari e la via Aurelia tra Malagrotta e Casal Lumbroso. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli di viaggio.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione per un mezzo in panne code per 3 km sulla A1 firenze-roma tra Orte e Attigliano in direzione di Firenze per un autocarro che ha preso fuoco chiusa in provincia di Frosinone la strada regionale 214 Maria isola Casamari tra la statale 155 di Fiuggi la via Casilina verso Ferentino ancora per un incendio è chiusa via Aurelia tra Malagrotta e Casal Lumbroso in direzione di Roma disposta l'uscita obbligatoria a Malagrotta da poco riaperto e invece via Romano guerra e via di Casal Lumbroso a Roma Infine per un incidente è chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna tra l'uscita per la A24 via Tiburtina in direzione della Salaria