Trascina a terra un’anziana per strapparle la borsa poi scappa inseguito da due passanti a Civitanova Marche

In un gesto di slealtà e violenza, un uomo di 56 anni ha cercato di strappare la borsa a un'anziana signora a Civitanova Marche, solo per essere subito fermato dall'intervento tempestivo della Polizia. La scena, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, si è conclusa con l'arresto dell'aggressore, grazie alla prontezza dei passanti e alle forze dell'ordine. Una vittoria per la sicurezza e il rispetto delle persone più vulnerabili.

