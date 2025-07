Jonny Calà si è laureato in cinema le foto in famiglia con il padre Jerry e la mamma Bettina Castoldi

Jonny Cal224, il figlio di Jerry Calà e Bettina Castoldi, ha raggiunto un traguardo importante: la laurea in cinema. Tra emozioni e ricordi, le foto in famiglia condivise su Instagram testimoniano l’affetto e il talento che si tramandano di generazione in generazione. Un momento speciale che segna l’inizio di una nuova avventura nel mondo del cinema. Continua a leggere per scoprire di più sulla sua passione e futuro professionale.

Il figlio di Jerry Calà si è laureato in cinema. Johnny, nato dall'amore tra l'attore e la moglie Bettina Castoldi, ha indossato la corona di alloro. Su Instagram alcuni scatti di famiglia in occasione dell'importante traguardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

