Allerta gialla per temporali a Milano e Lombardia | possibili piogge nella serata di mercoledì

Prepariamoci a un mercoledì sera all'insegna della prudenza: la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per temporali che potrebbe interessare Milano e tutta la Lombardia. Piogge improvvise e forti rovesci sono attesi, invitando tutti a rimanere aggiornati e adottare le giuste precauzioni. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e consigli utili per affrontare al meglio questa situazione meteorologica imprevedibile.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali su Milano e gran parte della Lombardia. Il Centro Funzionale ha previsto possibili rovesci per la serata di oggi, mercoledì 2 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

