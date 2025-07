Incidente a Polverigi frontale tra un' auto ed una moto | soccorsi vani morto sul colpo Lorenzo Mezzalana operaio di 30 anni

Una tragedia scuote Polverigi questa mattina: un frontale tra auto e moto si è rivelato fatale, portando via Lorenzo Mezzalana, 30 anni, operaio di Falconara. La dinamica drammatica e il dolore immenso che ne deriva ci ricordano quanto la strada possa essere imprevedibile. Restiamo vicini alla famiglia e alla comunità, e l’attenzione sulla sicurezza stradale diventa ancora più urgente.

POLVERIGI - Tragico incidente mortale questa mattina a Polverigi: morto Lorenzo Mezzalana, operaio di 30 anni di Falconara. Lo schianto è avvenuto attorno alle 7,30 in via. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Incidente a Polverigi, frontale tra un'auto ed una moto: soccorsi vani, morto sul colpo Lorenzo Mezzalana, operaio di 30 anni

